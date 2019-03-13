Власти Японии не будут ужесточать контроль за пиратским контентом в интернете

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии отказалась в среду выносить на рассмотрение парламента законопроект, который должен был серьезно ужесточить контроль за скачиванием контента в интернете жителями страны. Решение отказаться от этой идеи связано с жесткой критикой законопроекта со стороны общественных организаций и жителей Японии.

Законопроект предусматривал введение запрета на скачивание из интернета любого контента, защищенного авторскими правами, без получения предварительного разрешения у правообладателя. Запрет распространялся бы даже на текстовую информацию. Таким образом правительство намеревалось активизировать борьбу с электронным пиратством, ежегодно наносящим местным компаниям ущерб в миллиарды долларов.

Однако общественные организации, научное и художественное сообщества Японии выступили резко против такой инициативы, указав на то, что такой запрет затронет комиксы, видеоигры и художественную литературу, что, в свою очередь, приведет к серьезному нарушению прав японцев на свободу самовыражения и затруднит легальную исследовательскую деятельность.

Так и не вынесенный на рассмотрение парламента законопроект предусматривает серьезные наказания за многократные и без разрешения скачивания контента - денежные штрафы до 2 млн иен ($18 тыс.) и тюремные заключения сроком до двух лет. Активная общественная позиция, похоже, вынудила правительство страны отказаться от этих планов. В ЛДП пообещали переписать законопроект с нуля с учетом интересов всех сторон - как правообладателей, так и простых интернет-пользователей.