Голикова: контрольные цифры приема в вузы будут устанавливаться исходя из нужд регионов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контрольные цифры приема на целевое обучение в вузы будут устанавливаться исходят из потребностей экономики регионов в кадрах. Об этом в среду сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в рамках выступления на Неделе российского бизнеса.

"С 2019 года изменяются правила приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты <...> Вуз обязан осуществлять прием на целевое обучение в пределах установленных ему контрольных цифр приема. Такие цифры приема теперь будут формироваться исходя из потребностей экономики регионов в конкретных специалистах по конкретным отраслям. То есть заявка региона будет первична для целевого приема и для формирования контрольных цифр", - сообщила Голикова на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

Она отметила, что если раньше квоты целевого приема устанавливались учредителями вузов, то теперь такие квоты для обучения за счет средств федерального бюджета будут устанавливаться правительством Российской Федерации, а для обучения за счет средств субъектов РФ и местных бюджетов - органами государственной власти регионов и органами местного самоуправления.

Ежегодная Неделя российского бизнеса проходит с 11 по 15 марта в Москве. В рамках мероприятий недели, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей, планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам с участием представителей бизнеса и власти.

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