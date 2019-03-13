СМИ: семья Франко считает, что его эксгумация может нарушать конституцию Испании

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Родственники диктатора Франсиско Франко (1892-1975) считают, что решение, связанное с эксгумацией останов каудильо из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших", может нарушать сразу четыре статьи конституции Испании. Такова аргументация внуков Франко, которые обратились в Верховный суд (ВС) страны из-за позиции Мадрида.

Как сообщила газета La Razon, доводы семьи диктатора предполагают возможность обращения в будущем в Конституционный суд Испании. По версии родственников Франко, решение Совета министров страны, направленное на перенос останков каудильо, нарушает 86-ю статью основного закона королевства, в которой говорится, что для принятия декретов должны существовать чрезвычайные и срочные предпосылки.

Кроме того, внуки диктатора обращают внимание на 14-ю статью конституции, в которой сказано, что все испанцы равны перед законом и что не может быть какой-либо дискриминации. Семья каудильо отмечает, что действия Мадрида направлены именно на эксгумацию останков Франко из "Долины павших", хотя он не единственный погребенный в комплексе, кто не является жертвой гражданской войны в Испании.

По мнению родственников Франко, также нарушается статья 16.1 конституции, в которой говорится о свободе вероисповедания. Наконец, внуки диктатора полагают, что решение властей Испании ущемляет их право "на честь, личную и семейную тайну и на собственное имя", закрепленное в 18-й статье основного закона страны.

Ранее правительство страны заявляло, что дает внукам диктатора 15 дней на выбор места для его перезахоронения. При этом Мадрид не устроил предложенный ранее родственниками Франко вариант склепа столичного собора Альмудена. Власти Испании аргументировали данное решение соображениями безопасности.

Тогда семья диктатора заявила, что обратится в ВС, чтобы он приостановил эксгумацию. Внуки Франко не стали называть никакого альтернативного места для переноса его останков. Суд уже согласился изучить возможность временной приостановки дальнейших шагов по переносу останов каудильо в ожидании окончательного решения суда.

Франсиско Франко

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. После победы Франко установил в королевстве правый авторитарный режим. Сам диктатор носил титул каудильо, что означает "вождь" или "предводитель".

Военный и политический деятель умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице в результате сердечного приступа. Уже через два дня после его смерти Хуан Карлос I, как того хотел сам Франко, был провозглашен королем Испании.

По мнению историков, смерть каудильо после 39 лет диктатуры положила начало процессу политического перехода к демократическому государству. Уже к 1978 году была разработана новая конституция Испании, а также проведены ключевые реформы.