"Народный контроль" передал в прокуратуру данные о нарушениях микрофинансовых организаций

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участники партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" передали в прокуратуру информацию о нарушениях, выявленных в деятельности микрофинансовых организаций (МФО). Мониторинг проходил выборочно в 40 регионах страны, сообщила в среду координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил Банку России, МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и Минюсту к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.

"Мы зафиксировали 16 организаций, осуществлявших деятельность без лицензии, 91 микрофинансовая организация располагалась на территории объектов нестационарной торговли и 20 случаев, когда МФО не заключали соглашения об использовании персональных данных при заключении договора <…> По всем выявленным случаям нарушений мы подготовили и направили обращения в прокуратуры субъектов. Нельзя допустить, чтобы МФО обходили закон и обманывали людей", - приводит слова Кувычко пресс-служба "Единой России".

Она отметила, что микрофинансовые организации уже несколько лет находятся в центре внимания активистов партпроекта.

"Законодательные меры, защищающие людей от недобросовестных микрокредитных организаций уже приняты. Многие из них, увидев пристальное внимание к деятельности МФО, свернули свою деятельность. При этом отдельные дельцы стали строить финансовые пирамиды, в том числе в интернете, привлекать к взысканию долгов нелегальных коллекторов, применять различные мошеннические схемы", - подчеркнула координатор партпроекта, добавив, что "Народный контроль" продолжит мониторинг деятельности микрофинансовых организаций.