Голикова назвала самые травмоопасные сферы работы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Строительство, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, транспорт являются самыми травмоопасными сферами работы. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на социальном форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

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"Динамика сокращения травматизма начала замедляться, при этом неизменными "лидерами" по своему "вкладу" в общее количество пострадавших на производстве остаются отдельные сферы деятельности, такие как строительство, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, транспорт", - сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что в основе более половины причин несчастных случаев на производстве лежит человеческий фактор, обусловленный низкой культурой безопасности труда.

"Необходимо сместить акценты с механизмов реагирования на случившиеся события на механизмы предотвращения. То есть на внедрение системы активного выявления, оценки и снижения профессиональных рисков до того, как они станут причиной ухудшения здоровья работников или несчастного случая. Такая работа должна проводиться на основе вовлечения и синхронизации деятельности всех заинтересованных сторон: и государства, и работодателей, и работников", - добавила Голикова.

Она напомнила, что с 2018 года в рамках госпрограммы РФ "Содействие занятости населения" реализуется подпрограмма "Безопасный труд", которой предусмотрено до 2020 года сформировать систему непрерывного обучения по охране труда на всем протяжении трудовой деятельности и объективного контроля за результатами такого обучения. В рамках программы также предполагается разработать методики для использования работодателями в целях профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, что в том числе внесет свой вклад в снижение экономических издержек и потерь на предприятиях.

"Работодатели, создавая безопасные условия труда, предоставляя средства индивидуальной защиты, получат в ответ льготы и преференции от Фонда социального страхования в рамках правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами", - подчеркнула вице-премьер.