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Ученики одной из школ в Татарстане чистили крышу от снега без страховки

Прокуратура организовала проверку

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил проверить соблюдение требований законодательства об образовании в школе на территории Бавлинского района, где ученики чистили крышу от снега без использования страховки. Об этом в среду говорится в распространенном сообщении прокуратуры республики.

Видеозапись, на которой пять человек чистят крышу здания, появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что один из них держит веревку, которой привязан человек, остальные находятся на крыше без страховочных тросов. В аннотации к ролику говорится, что на видеозаписи учащиеся скидывают снег с крыши школы в городе Бавлы.

"Бавлинская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании в школе, в которой учащиеся скидывали снег с крыши без страховки", – говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что соответствующее поручение дал Нафиков.

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