ФСБ задержала подпольных оружейников, действовавших в 14 регионах России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД задержала группу подпольных оружейников, действовавших в 14 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их последующему сбыту в различные субъекты страны", - сообщили в ЦОС, отметив, что задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники в 14 регионах России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам их проживания и работы изъято 95 единиц оружия иностранного и отечественного производства: пистолет-пулемет, 19 карабинов и винтовок, 41 пистолет и револьвер, 34 самодельных стреляющих устройств и более 500 заготовок для их изготовления, приборы для бесшумной стрельбы, свыше 3,5 тыс. патронов различного калибра. "Прекращена деятельность 5 нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием", - отметили в ЦОС.

Следователями ФСБ и МВД решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 и 223 УК РФ ("Незаконный оборот оружия" и "Незаконное изготовление оружия").