Галкин назвал весенним обострением сообщения о том, что он "заказал" Киркорова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Телеведущий Максим Галкин опроверг в среду сообщения о том, что он якобы выступил заказчиком готовившегося в июле 2017 года теракта на концерте певца Филиппа Киркорова, связав их с "весенним обострением".

Во вторник газета "Коммерсантъ" писала о том, что один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале, расследованием которого занимается МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика, по данным газеты, выступил Галкин.

"Открыв с утра газеты,... я понял, что весна, наконец, наступила, люди и их фантазии просыпаются. Весеннее обострение в полной силе", - сообщил Галкин в своем Instagram.