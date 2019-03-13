Песков подтвердил, что Путин оплатил создание иконы для храма российских Вооруженных сил

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин действительно оплатил из личных средств изготовление центральной иконы храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление этой иконы", - сказал он, не конкретизировав, о какой сумме идет речь.

"Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать", - пояснил представитель Кремля. По его словам, это пожертвование стало личным вкладом президента в создание главного храма Вооруженных сил РФ, на церемонии закладки камня которого российский лидер также присутствовал.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов в интервью газете "Красная звезда" рассказал, что центральной иконой станет образ Спаса Нерукотворного, который будет создан на средства Владимира Путина.