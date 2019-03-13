Минтруд подготовил законопроект о полном переходе на электронное кадровое делопроизводство

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минтруд РФ собирает заявки от работодателей для включения в эксперимент о полном переходе на электронное кадровое делопроизводство, соответствующий законопроект подготовлен. Об этом сообщил в среду глава министерства Максим Топилин на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект".

"Мы также подготовили еще один законопроект, который важен с точки зрения различных электронных технологий в кадровом делопроизводстве. Это законопроект об эксперименте, когда мы говорим уже о возможностях перехода на кадровое делопроизводство в электронном виде полностью. И мы сейчас получаем от работодателей предложения о том, чтобы включиться в этот эксперимент", - сказал он.

Топилин добавил, что вопросы по законопроекту об электронной трудовой книжке будут урегулированы в ближайшие два месяца. "Мы должны поработать в этом направлении, разъясняя наши позиции. Я думаю, что этот процесс у нас не затянется", - отметил министр.

Форум "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект" проходит в Москве в рамках ежегодной Недели российского бизнеса, которая проводится с 11 по 15 марта и организована Российским союзом промышленников и предпринимателей.