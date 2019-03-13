В Кремле считают "вполне естественным" расширение охвата молодежи "Юнармией"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль считает "вполне естественным" постоянное расширение охвата молодежи движением "Юнармия". Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Юнармия" расширяется, корпус "Юнармии" постоянно растет, она активно работает в самых различных сферах жизни детей и молодежи, - подчеркнул он. - Поэтому вполне естественно, что все больше и больше молодых людей она будет охватывать своим вниманием". Так Песков ответил на вопрос, можно ли привлечь "Юнармию" к работе с трудными подростками, о которой во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил на выездном совещании в Ижевске.

"Что касается деталей этой инициативы, я ничего не могу добавить: просто не располагаю информацией", - добавил Песков, комментируя слова секретаря Совбеза России.

Во вторник Патрушев, выступая в Ижевске, отметил активизацию рабочей группы МВД России по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через соцсети. Он также добавил, что уже решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности.