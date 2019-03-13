Управление госслужбы Израиля запретило соленую и жирную пищу на официальных мероприятиях

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Управление государственной службы Израиля выпустило новую инструкцию, запрещающую подавать калорийное, жирное или соленое угощение во время заседаний, конференций и любых других официальных мероприятий с участием госслужащих. Об этом сообщает израильская газета "Вести".

"Управление госслужбы обязало государственные учреждения придерживаться принципов здорового питания при подаче еды и напитков участникам мероприятий. Эта инструкция распространяется на все министерства, суды, Кнессет (парламент страны - прим. ТАСС), главный раввинат, налоговое управление, государственные больницы и службу пожарной охраны", - указывает издание. Новые меры являются частью общей программы по внедрению привычек здорового питания, которую реализует министерство здравоохранения Израиля. В пояснении ведомства к новым инструкциям Управления госслужбы говорится, что "здоровое питание и занятия физкультурой предотвращают заболеваемость и смертность, улучшают сон и психическое здоровье, а также повышают общий тонус, что помогает людям лучше работать".

В мае 2018 года в Израиле ожирение официально признали хроническим заболеванием. Данные статистики неутешительны: около половины населения страны (48%) страдают от избыточного веса - 55% мужчин и 41% женщин". При этом, 16% израильтян (15% женщин и 17% мужчин) имеют диагноз "клиническое ожирение", а к 45 годам лишний вес появляется почти у двух третей жителей страны, подсчитали в Центральном статистическом бюро страны.

Последние несколько лет кампания за здоровый образ жизни уже активно ведется в израильских школах. В начале апреля 2016 года в средних учебных заведениях страны запретили подавать высококалорийную еду, приводящую к ожирению. Министерство образования еврейского государства выпустило тогда подробную инструкцию, устанавливающую допустимые параметры школьного питания. Под запрет попали напитки с высоким содержанием сахара и продукты с большим количеством жиров.

Ежегодно в Израиле более $4 млрд тратят на лечение болезней, вызванных чрезмерным весом.