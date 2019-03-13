Число безработных в Дагестане в 2018 году снизилось на 1,7 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Дагестане в 2018 году снизилось на 1,7 тыс., с 25,1 тыс. до 23,4 тыс. Об этом сообщила министр труда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова в среду на расширенной коллегии ведомства в Махачкале.

"В рамках реализации мероприятий госпрограммы содействия занятости населения за 2018 год численность безработных граждан, зарегистрированных в Республике Дагестан, была сокращена до 23,4 тыс. человек (в январе 2018 года зарегистрированных безработных было 25,1 тыс.), а уровень зарегистрированной безработицы снижен с 1,9 до 1,7% рабочей силы", - сказала Мугутдинова.

При этом, по ее словам, по результатам рейтинга достижения уровня качества и доступности госуслуг в сфере занятости, проведенного Минтрудом РФ, Республика Дагестан заняла первое место по доле безработных граждан, использовавших обращение в органы службы занятости населения как способ поиска работы (73%) и участию во временных общественных работах (22,75).

Кроме того, Дагестан занял второе место по отношению заявленных в органы службы занятости вакансий к общему обороту кадров по предприятиям и организациям (105,5%) и третье место по доле трудоустроенных граждан в возрасте 16-29 лет в общей численности граждан данной категории, обратившихся в службу занятости (75%), сообщила глава ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что число безработных в Дагестане по итогам 2017 года снизилось на 2 тыс. человек - с 27 тыс. до 25 тыс. человек.

Во вторник пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что численность официально зарегистрированных безработных граждан с 27 февраля по 6 марта 2019 года в России увеличилась на 0,6% и составила 802,4 тыс. человек. Увеличение числа безработных является сезонным фактором и также связано с увеличением пособия по безработице с 2019 года, считают в министерстве.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 14 регионах, в их числе Дагестан, Тува, Мордовия, Чувашия, Чечня, а также Курская, Астраханская, Липецкая, Ярославская области и Ставропольский край.