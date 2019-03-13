Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, верхняя палата парламента в целом поддерживает концепцию закона, но просит перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 года. Предполагалось, что закон должен вступить в силу спустя 10 дней после его официального опубликования. Также на заседании СФ принято решение о создании согласительной комиссии для доработки документа по срокам вступления закона в силу.

"Хочу подчеркнуть, что мы разделяем озабоченность Госдумы многочисленными жалобами граждан многоквартирных домов, которые не согласны с размещением хостелов. Но в то же время считаем, что мы должны поступить ответственно по отношению к бизнесу, который этим занимается, и дать им время, чтобы они могли цивилизованно исполнить закон", - пояснила Матвиенко.

Согласно тексту закона, принятого на прошлой неделе Госдумой, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, речь идет не только о гостиницах, но и хостелах, большинство из которых "не платят налоги и не регистрируются". Согласно действующему законодательству, организовывать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или над нежилыми помещениями.

С декабря 2017 года это четвертый случай, когда верхняя палата парламента отклонила принятый Госдумой закон. Ранее сенаторы отклонили законы о запрете контактных притравочных станций, запрете на рекламу на платежках за услуги ЖКХ, о расширении перечня публикуемых юрлицами данных.