Соцучреждения могут получить право контролировать качество продукции

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Изменения в законодательство, позволяющие социальным учреждениям контролировать качество поставляемого им продовольствия, могут быть приняты в 2019 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Алексей Гордеев по итогам "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Постараемся сделать это быстро. С учетом того, что тема актуальная, в этом году", - сказал он.

Гордеев отметил, что необходимо внести изменения в законодательство, согласно которым бюджетные учреждения, прежде всего, школы, детские сады и больницы получат право лабораторным способом подтверждалось качество поставляемого продовольствия. "Это должна быть и обязанность поставщика и, соответственно, право заказчика проводить такие проверки с помощью испытаний в сертифицированных лабораториях", - сказал он.

Гордеев подчеркнул, что это право должно стать основным элементом контрактов на поставку продовольствия.

Например, в Башкирии, по словам чиновника, обязанность проводить лабораторные проверки записали в уставы бюджетных учреждений. "Кто-то уже нашел способ правовой, который не требует большой законодательной работы. Но мы считаем, что лучше все-таки это закрепить (законодательно - прим. ТАСС)", - заключил он.

В конце февраля Гордеев на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым сообщил, что он поддерживает предложение участников отрасли АПК о проведении обязательных лабораторных исследований некоторых видов продуктов с высоким риском фальсификации, которые закупаются для государственных нужд. Тогда он говорил, что особого контроля требует продукция, закупаемая для госучреждений - больниц, школ и детских садов. Тогда же вице-премьер поддержал внесение изменений в практику применения 44-го федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для того, чтобы сделать обязательным лабораторные исследования закупаемых товаров с высоким профилем риска фальсификации.