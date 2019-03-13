В России уровень занятости женщин составляет 63,3%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Почти 79 млн женщин проживают в России, из них 63,3% обеспечены работой, сообщила в среду пресс-служба Минтруда РФ.

"В РФ проживают 78,8 млн женщин, что [составляет] больше половины населения страны. Уровень их занятости достаточно высок - более 63,3%", - цитирует пресс-служба замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко.

Он отметил, что сейчас приоритетом министерства является создание условий для того, чтобы женщины могли в полной мере реализовать свои возможности путем оптимального сочетания семейной и профессиональной жизни.

Вовченко уточнил, что с 1 января 2019 года Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы включена в национальный проект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы. В него вошли пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на его реализацию составит 3,1 трлн рублей.