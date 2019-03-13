Депутаты Петербурга поддержали законопроект о допуске волонтеров к реставрации памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Петербургские парламентарии поддержали законопроект, предусматривающий допуск волонтеров к работам по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий документ был принят в первом чтении на заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду.

"Реставрацию объектов культурного наследия должны осуществлять профессионалы, люди, которые имеют для этого знания, умения и навыки. Но если волонтеры высказывают пожелание помогать таким профессионалам - реставраторам, строителям, архитекторам - безусловно, им необходимо давать такую возможность", - сказал на брифинге по итогам заседания спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров.

Сейчас лица, которых допускают к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь соответствующие лицензии. При этом среди этих работ есть такие, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации - в частности, уборка прилегающей территории, очистка постаментов, размещение информационных щитов.

Как отметил на заседании один из авторов инициативы депутат Денис Четырбок, документ предусматривает, что такого рода работы, к которым в случае принятия закона допустят добровольцев, будут проводиться под контролем и руководством опытных наставников и аттестованных специалистов. "Привлечение волонтеров к реставрации объектов культурного наследия - это еще одна возможность для жителей Петербурга внести свой вклад в сохранение исторического центра города", - сказал парламентарий.