{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Петербурга поддержали законопроект о допуске волонтеров к реставрации памятников

Если закон примут, то работы будут проводить под контролем наставников и аттестованных специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Петербургские парламентарии поддержали законопроект, предусматривающий допуск волонтеров к работам по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий документ был принят в первом чтении на заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду.

"Реставрацию объектов культурного наследия должны осуществлять профессионалы, люди, которые имеют для этого знания, умения и навыки. Но если волонтеры высказывают пожелание помогать таким профессионалам - реставраторам, строителям, архитекторам - безусловно, им необходимо давать такую возможность", - сказал на брифинге по итогам заседания спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров.

Сейчас лица, которых допускают к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь соответствующие лицензии. При этом среди этих работ есть такие, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации - в частности, уборка прилегающей территории, очистка постаментов, размещение информационных щитов.

Как отметил на заседании один из авторов инициативы депутат Денис Четырбок, документ предусматривает, что такого рода работы, к которым в случае принятия закона допустят добровольцев, будут проводиться под контролем и руководством опытных наставников и аттестованных специалистов. "Привлечение волонтеров к реставрации объектов культурного наследия - это еще одна возможность для жителей Петербурга внести свой вклад в сохранение исторического центра города", - сказал парламентарий.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Умер Владимир Этуш
Прах Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями
Церемония прошла в присутствии близких родственников Этуша и актеров театра Вахтангова
Читать полностью