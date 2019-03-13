Якунин отсудил у "Новой газеты" 40 тыс. рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы взыскал с "Новой газетой" 40 тыс. рублей в пользу бывшего главы ОАО "РЖД" Владимира Якунина по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные в одной из публикаций газеты, и обязал издание удалить статью и опубликовать опровержение на сайте, а также заплатить 40 тыс. рублей в качестве моральной компенсации", - сказал собеседник агентства.

Экс-глава РЖД требовал от издания удалить недостоверные сведения, размещенные в двух статьях, опубликовать опровержение и выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он просил взыскать с журналистов "Новой газеты" Андрея Сухотина и Ирека Муртазина компенсацию в размере 1 млн и 2 млн рублей соответственно. Ранее по одной из оспариваемых статей в суде было заключено мировое соглашение.