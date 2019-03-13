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Умер Владимир Этуш

Прах Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

Церемония прошла в присутствии близких родственников Этуша и актеров театра Вахтангова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прах народного артиста СССР Владимира Этуша, который умер 9 марта на 97-м году жизни, был захоронен в среду на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Театра имени Вахтангова Антон Прохоров.

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Биография Владимира Этуша

Собеседник агентства напомнил, что Этуш был участником Великой Отечественной войны, награжден многими орденами и медалями. "Эти награды вынесла рота почетного караула, которая несла и урну с прахом актера", - сказал Прохоров.

Церемония прошла в присутствии близких родственников и актеров театра Вахтангова.

Прощание с Этушем состоялось 12 марта в Театре имени Вахтангова, где более 70 лет прослужил актер. Проститься с мастером пришли многие его коллеги, деятели искусства и культуры и простые зрители. Церемония продолжалась несколько часов, а в финале на сцене, где был установлен гроб с телом усопшего, собралась вся вахтанговская труппа, которая вместе с людьми, находившимися в зале, устроила Этушу овацию.

Потом траурный кортеж отправился на Троекуровское кладбище, где Этуш был кремирован. Ритуал прошел в закрытом режиме, присутствовали только родные и близкие покойного: вдова, дочь, внук и коллеги Этуша по театру.

Как ранее рассказал ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, последней волей Этуша было упокоиться в семейной могиле. Она находится в старой части кладбища, по соседству расположена могила актеров Державиных, рядом похоронен писатель Николай Гоголь.

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