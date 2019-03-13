Совет Федерации одобрил закон о блокировке фейковых новостей

Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

За это решение проголосовали 149 сенаторов, трое против, столько же воздержались.

Документ дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. В частности, вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В случае обнаружения такой информации на интернет-ресурсах, зарегистрированных в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к соответствующим сайтам.

Роскомнадзор в свою очередь должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания, нарушающего законодательство, о необходимости удаления недостоверной информации. А издание будет обязано незамедлительно удалить такие материалы. Если редакция не предпримет необходимых действий, Роскомнадзор направит операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию".

Если владелец сайта удалит распространяемую им недостоверную информацию, он сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Ответственность за нарушение закона

Одновременно Совфед одобрил сопутствующий закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей за распространение недостоверной и искажающей факты информации.

Согласно новой статье КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации", вводится наказание за распространение в СМИ или в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации". Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в кодекс вводятся новые отдельные составы правонарушений, один из которых предусматривает санкции за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций путем распространения недостоверных новостей. Штрафы для граждан в таких случаях составят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Другой состав правонарушения вводит более жесткие наказания за случаи, когда в результате публикации ложной общественно значимой информации погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло массовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании объектов транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, банков. В таких случаях штраф для граждан составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Авторами пакета законов выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.