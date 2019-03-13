Более 200 нарушений законодательства об охране здоровья выявлено в КБР за 2018 год

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (КБР) выявила более двух сотен нарушений законодательства об охране здоровья граждан в 2018 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Всего проверкой выявлено более 220 нарушений законодательства об охране здоровья, в целях их устранения прокуратурой КБР внесено 30 представлений, которые находятся на стадии рассмотрения", - уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что проверкой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об охране здоровья граждан. Установлены факты ненадлежащего исполнения госпрограммы "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике", в том числе в части финансирования.

"Общая расчетная потребность в лекарственных препаратах, специализированных продуктах лечебного питания, медицинских изделиях, иммунобиологических препаратах по программе республиканского льготного обеспечения по итогам 2018 года составила порядка 960,7 млн рублей, тогда как в республиканском бюджете были предусмотрены финансовые средства в сумме 329,9 рублей, а с учетом кредиторской задолженности фактически предусмотрено 293,2 млн рублей. Дефицит финансовых средств по программе республиканского льготного обеспечения лекарственными препаратами на конец 2018 года составил 667,4 млн рублей (69,47%)", - говорится в сообщении.