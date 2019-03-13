Совфед одобрил закон о борьбе с оскорблением госсимволов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

Как в мире борются с оскорблением власти в интернете

За это решение проголосовали 145 сенаторов, трое против, четверо воздержались.

Документ определяет порядок ограничения доступа "к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

При обнаружении указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе интернете, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению такой информации, в случае если она не будет удалена - по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим ее.

В свою очередь Роскомнадзор должен будет направить провайдеру хостинга уведомление с требованием принять меры по удалению соответствующей информации, зафиксировав дату и время направления такого уведомления. Провайдер же будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.

Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.

Если владелец сайта удалит недостоверную информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Ответственность за нарушение закона

Одновременно Совфед одобрил сопутствующий закон с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающий штрафы до 300 тыс. рублей и возможность административного ареста за оскорбление государственных символов и институтов. С этой целью вносятся поправки в статью 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Так, за распространение оскорбительных материалов штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Авторами пакета законов выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.