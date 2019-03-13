Совфед одобрил закон, который уравнивает студентов в правах на отсрочку от армии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который уравнивает студентов разного возраста в правах на отсрочку от военной службы. Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Закон предоставляет гражданам равные возможности как в поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и в продолжении получения образования, независимо от даты достижения ими призывного возраста", - говорится в пояснительной записке к документу.

Новые нормы позволят молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате и в магистратуре. Документ также предоставляет гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профессионального образования.