Великобритания увеличила бесполетную зону для дронов вокруг аэропортов до 5 км

ТАСС, 13 марта. Решение правительства Великобритании о расширении до пяти километров бесполетной зоны для дронов вокруг воздушных гаваней страны вступило в силу. Об этом в среду сообщается на официальном сайте британского правительства.

"Все владельцы должны знать, что полеты их дронов в радиусе до 5 км от аэропортов или на высоте, превышающей 400 футов (около 122 метров - прим. ТАСС), являются серьезным уголовным преступлением, которое ставит под угрозу жизни людей", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Соединенного Королевства Криса Грэйлинга. Он также отметил, что за нарушение новых правил злоумышленникам грозят высокие штрафы.

В декабре дроны почти на двое суток парализовали работу второго крупнейшего британского аэропорта - Гатвика. Было отменено около тысячи авиарейсов и нарушены предрождественские планы 140 тыс. пассажиров.

Гатвик обслуживает более 45 млн человек в год.