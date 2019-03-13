Ивановские власти направят 5 млн рублей на помощь жителям при переходе на цифровое ТВ

ТАСС, 13 марта. Власти Ивановской области предусмотрели в бюджете 5 млн рублей на компенсации малоимущим жителям за приобретение приставок для приема цифрового ТВ-сигнала, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор Станислав Воскресенский.

Регион с 15 апреля полностью перейдет на цифровое вещание. Для приема цифрового сигнала необходим современный телевизор с антенной или комплект из специальной приставки и антенны.

"Для социально незащищенных, малоимущих граждан, которым необходимы цифровые приставки, мы предусмотрели в бюджете 5 млн рублей. Они смогут компенсировать расходы на их приобретение, если это понадобится", - сказал Воскресенский.

Как уточнила на заседании замгубернатора Людмила Дмитриева, на такую поддержку смогут рассчитывать те граждане, чей доход не превышает величину прожиточного минимума по региону. "Механизм получения компенсации очень простой: человек приобретает оборудование, предоставляет нам чек и получает компенсацию. На приобретение приставки она составит не более 1 тыс. рублей, на комплект, состоящий из приставки и антенны, - 2,5 тыс. рублей. При этом минимальная цена на цифровые приставки начинается от 990 рублей, то есть мы полностью покрываем расходы жителей", - пояснила она.

В департаменте социальной защиты населения Ивановской области ТАСС сообщили, что получить компенсации смогут не менее 2 тыс. человек.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".