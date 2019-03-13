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Ивановские власти направят 5 млн рублей на помощь жителям при переходе на цифровое ТВ

Поддержку смогут получить жители региона, чей доход не превышает величину прожиточного минимума по области

ТАСС, 13 марта. Власти Ивановской области предусмотрели в бюджете 5 млн рублей на компенсации малоимущим жителям за приобретение приставок для приема цифрового ТВ-сигнала, сообщил на заседании правительства региона в среду губернатор Станислав Воскресенский.

Регион с 15 апреля полностью перейдет на цифровое вещание. Для приема цифрового сигнала необходим современный телевизор с антенной или комплект из специальной приставки и антенны.

"Для социально незащищенных, малоимущих граждан, которым необходимы цифровые приставки, мы предусмотрели в бюджете 5 млн рублей. Они смогут компенсировать расходы на их приобретение, если это понадобится", - сказал Воскресенский.

Как уточнила на заседании замгубернатора Людмила Дмитриева, на такую поддержку смогут рассчитывать те граждане, чей доход не превышает величину прожиточного минимума по региону. "Механизм получения компенсации очень простой: человек приобретает оборудование, предоставляет нам чек и получает компенсацию. На приобретение приставки она составит не более 1 тыс. рублей, на комплект, состоящий из приставки и антенны, - 2,5 тыс. рублей. При этом минимальная цена на цифровые приставки начинается от 990 рублей, то есть мы полностью покрываем расходы жителей", - пояснила она.

В департаменте социальной защиты населения Ивановской области ТАСС сообщили, что получить компенсации смогут не менее 2 тыс. человек.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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