Кожемяко посоветовал уволить чиновников, допустивших самосуд над учеником в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал главе города Большой Камень, где ранее родители учеников устроили самосуд над школьным хулиганом, уволить чиновников, допустивших халатное отношение к назревавшему конфликту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ по итогам прошедшего в Приморье совещания с участием старшего помощника председателя СК Игоря Комиссарова.

В совещании также принял участие губернатор края Олег Кожемяко. "Губернатор назвал неприемлемым то, что ни одно должностное лицо администрации городского округа Большой Камень, в том числе глава администрации Александр Андрюхин, с 20 февраля 2019 года и до сегодняшнего дня не попытались разобраться в истинных причинах сложившейся ситуации, встретиться с учителями, родителями школьников, опекуном и ребенком. <…> В связи с чем рекомендовал главе городского округа Большой Камень незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении от замещаемых должностей лиц, допустивших халатное отношение к разрешению конфликтной ситуации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Комиссаров отметил отсутствие должной реакции классного руководителя на потерю контроля над ребенком со стороны опекуна, недостатки подготовки педагогов и психологов к разрешению конфликтов, а также формальный подход органов опеки к имевшимся в семье ребенка проблемам.

При этом, по предварительным данным, обращения родителей детей, пострадавших от действий хулигана, в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика. Установлено, что пострадавший ребенок воспитывался только бабушкой.