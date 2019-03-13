Глава группы подпольных оружейников может попасть под статью для лидеров ОПГ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главарь задержанной группы подпольных оружейников, действовавших в 14 регионах России, может получить тюремный срок по новой статье Уголовного кодекса для лидеров преступных группировок. Такое мнение журналистам в среду выразил первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Задержанный организатор сети по торговле оружием в 14 регионах России может уже попасть под новый закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ, разработанный президентом. Планируется, что завтра этот пока еще законопроект будет рассмотрен в третьем чтении", - сказал депутат.

Он отметил, что с принятием этого закона следствие будет иметь больше оснований для доказательства принадлежности подозреваемых к лидерству в ОПГ.

В среду ФСБ совместно с МВД задержала преступную группу, причастную к изготовлению оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их последующему сбыту в различные субъекты страны. Были задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники в 14 регионах России. Всего изъято 95 единиц оружия иностранного и отечественного производства.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".