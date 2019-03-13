ФСБ подала иск к "Новой газете" из-за статей о задержанном в Магнитогорске мигранте

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 21 марта проведет предварительные слушания по иску ФСБ к "Новой газете" о защите репутации. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Предварительные слушания по иску ФСБ к "Новой газете" назначены на 21 марта", - сказала представитель суда.

В иске ФСБ требует от издания удалить две статьи и опровергнуть содержащиеся в них сведения. Речь идет о статьях "Прокуратура: заявивший о пытках в полиции Магнитогорска мигрант "отказался от своих слов". Но ведь он говорил о пытках в ФСБ" и "Хуснидин должен признаться, что взорвал дом".

Ранее в МВД России сообщили, что мужчина был задержан за участие в массовых беспорядках в Оше по запросу Киргизии.