Опрос: большинство украинцев считают конфликт в Донбассе главной проблемой страны

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Жители Украины считают главными проблемами в стране - ситуацию в Донбассе, высокие тарифы на коммунальные услуги и низкие зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.

Согласно опубликованным в среду данным, конфликт в Донбассе волнует 61% украинцев. Повышение тарифов на коммунальные услуги - 55%, столько же украинцев считают одной из главных проблем низкий уровень зарплат и пенсий. Для многих опрошенных актуальными проблемами являются также инфляция (31% респондентов), безработица (22%) и коррупция среди представителей центральной власти (21%).

Наименее важными проблемами украинцы считают отсутствие возможностей для получения качественного образования (0,9% респондентов) и недостаток свободы слова и демократии (0,5%).

Социологическое исследование проводилось с 5 по 10 марта, в нем приняли участие 2000 человек старше 18 лет из всех областей Украины.