Исследователи считают, что рецепт ирландского пива "Гиннесс" пришел из Уэльса

ДУБЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Рецепт пива "Гиннесс", ставшего своеобразным символом Ирландии, пришел на остров из Уэльса. Об этом сообщило издание The Irish Post, указав, что такую версию выдвинул исследователь пивоваренных традиций Том Адамсон, владелец крупнейшей в северном Уэльсе пивоварни Anglesey Brewing Company.

Во время частых деловых поездок из Дублина в Лондон и обратно основатель ирландского бренда Артур Гиннесс регулярно останавливался в таверне Gwyn Du, которая находилась в городе Лланфейрфехан. Там, по словам Адамсона, он не мог не попробовать местного темного эля.

"После нескольких лет знакомства с ирландским постояльцем хозяин таверны наверняка поделился рецептом и технологией изготовления этого пива", - заявил исследователь. Адамсон также сообщил, что, на основе документальных источников он постарался воссоздать тот самый прототип "Гиннесса".

"Главный секрет этого напитка с шоколадным привкусом - особые дрожжи. А крепость должна быть 4,8%", - уточнил он.

Артур Гиннесс (1725-1803) начал свой пивной бизнес на £100, полученных в наследство от деда-архиепископа. История пивоварни "у ворот святого Джеймса в Дублине" началась в 1755 году, когда Артур взял в аренду на 9 тыс. лет 4 акра земли, где на тот момент уже располагалась небольшая пивоварня. Спустя четыре года Гиннесс сконцентрировал свое производство на стауте (сорт темного элевого пива с густой пеной, который приготавливается с использованием жженного солода). Такой выбор был связан прежде всего со спросом в Англии, которая сразу же стала главным рынком для экспорта.

Сегодня "Гиннесс" является одним из наиболее успешных в мире пивных брендов, который продается в более, чем 120 странах. Годовое производство этого напитка (на 50 пивзаводах по всему миру) составляет около 850 млн литров. Пивоварня "Гиннесса" в Дублине на протяжении многих лет прочно занимает первое место в списке самых посещаемых туристами мест Ирландии. В 2018 году здесь побывало 1,7 млн. посетителей.

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