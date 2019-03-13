Путин обсудил с Совбезом вопросы предотвращения природных пожаров и возможных паводков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы предотвращения природных пожаров и возможных паводков, социально-экономические проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - сказал он. "С учетом аномально высоких температур в ряде регионов Дальнего Востока речь заходила о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам", - добавил пресс-секретарь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подробно информировал участников совещания о результатах своей поездки по ряду стран Персидского залива, добавил Песков. Лавров 4 - 7 марта посетил с визитами Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

Кроме Лаврова в совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.