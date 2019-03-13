Кузнецова заявила, что почти 80% россиян предпочитают отечественные мультфильмы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 79% россиян с детьми до 14 лет, по данным Института современных медиа, предпочитают смотреть отечественные мультфильмы, а 99% больше доверяют отечественным телеканалам, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в Общественной палате на совещании "Позитивный детский контент как условие развития личности ребенка, общества и государства".

"79% россиян с детьми до 14 лет предпочитают смотреть российские мультфильмы, а 99% больше доверяют отечественным телеканалам. Это означает, что запрос на продукцию отечественной индустрии есть, и он огромен", - сказала Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что, по данным Института современных медиа, в настоящее время в России практически нет контента, ориентированного на подростковый возраст.

"Кроме того, среди радиостанций вообще существует одна тематическая, контент которой посвящен детям. Что касается киноиндустрии и мультипликации, в последнее время родители часто выбирают поход в кино как формат регулярного совместного досуга с ребенком", - сказала она.