Компании-партнеры конкурса "Лидеры России" провели 1 тыс. собеседований с участниками

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Крупные российские компании уже провели около 1 тыс. собеседований с участниками второго конкурса "Лидеры России". Об этом сообщил журналистам в среду руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Финал конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта. "У нас уже под тысячу собеседований компании-партнеры конкурса провели с участниками. Посмотрим, какие предложения они [конкурсанты] получат по итогам", - сказал Комиссаров.

В этом году партнерами конкурса выступили 20 крупных российских корпораций, в том числе Сбербанк, Росатом и РЖД.

"Я уверен, также как и в прошлом году, не все предложения, которые будут сделаны нашим участникам, будут приняты. Потому что многие из участников по-прежнему говорят, что не хотят менять место работы, а хотят расти в своей компании или продолжать заниматься своим бизнесом", - добавил Комиссаров.

По его словам, такие управленцы принимают участие в конкурсе, чтобы проверить себя и получить объективную оценку своих возможностей.

Конкурс

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.