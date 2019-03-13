"Новая газета" не будет реагировать на требования ФСБ до решения суда

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Новая газета" до решения суда не будет предпринимать никаких действий по иску Федеральной службы безопасности (ФСБ), в том числе удалять материалы или давать опровержения, сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Ранее ФСБ подала иск к "Новой газете", в котором требует от издания удалить две статьи и опровергнуть содержащиеся в них сведения. Речь идет о статьях "Прокуратура: заявивший о пытках в полиции Магнитогорска мигрант "отказался от своих слов". Но ведь он говорил о пытках в ФСБ" и "Хуснидин должен признаться, что взорвал дом".

"Заседание назначено на 21 марта, мы сейчас изучаем материалы. Все, что мы будем делать, мы будем делать по решению суда. Пока нет решения суда, мы ничего делать не будем, и ничего убирать не будем", - сказала она.

По словам Прусенковой, претензии ФСБ к указанным материалам не кажутся представителям издания обоснованными. "Претензии, которые предъявляет Федеральная служба безопасности в своем иске, кажутся нам несколько странными, потому что это касается прямой речи в интервью, которое дали герои публикаций. Во-вторых, не очень понятно, почему именно ФСБ обеспокоилась своей честью и достоинством в контексте этой истории. Мы будем готовиться к заседанию и уже в суде обсуждать эти претензии, которые нам не кажутся обоснованными", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что у "Новой газеты" уже есть опыт судебных разбирательств с различными ведомствами, включая ФСБ. "У нас богатая судебная история с разными ведомствами, в том числе и ФСБ, правда довольно давно. Лет семь или восемь назад были всякие разбирательства, это не в первый раз. Мы готовы встречаться в суде и обсуждать ситуацию", - отметила Прусенкова.