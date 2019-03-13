Прокуратура требует лишить родительских прав мать девочки, брошенной в квартире в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы принял заявление от прокуратуры, которая просит лишить родительских прав Ирину Гаращенко - мать пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"В суд с заявлением обратилась Головинская межрайонная прокуратура Москвы, которая просит лишить Гаращенко родительских прав", - сказал собеседник агентства.

Во вторник Савеловский суд отправил Гаращенко в СИЗО до 10 мая. Женщине инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии").

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.