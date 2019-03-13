Минобороны не получало предписаний от прокуратуры из-за загрязнения реки в Анапе

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Министерство обороны России не получало от надзорных органов предписаний, касающихся обслуживания очистных сооружений в Анапе, из-за которых произошло загрязнение местной реки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что после проверки прокуратуры Краснодарского края было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения впадающей в Черное море реки Сукко, которое произошло из-за ненадлежащей работы очистных сооружений системы канализации. До недавнего времени очистные сооружения находились в собственности Минобороны. Концентрация в воде вредных химических веществ превышает допустимые значения в 12 раз, сумма ущерба составляет более 1 млн рублей.

"За время многолетнего использования эксплуатирующими организациями Минобороны России комплекса очистных сооружений, расположенного в селе Сукко города-курорта Анапы, представлений и предписаний надзорных органов, касающихся его содержания и работы, не выносилось. Указанные очистные сооружения с 15 февраля 2019 года находятся в ведении администрации города-курорта Анапа Краснодарского края и отношения к военному ведомству не имеют", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в администрации Анапы сообщали ТАСС, что очистные сооружения в Анапе, к которым подключены порядка 20 объектов инфраструктуры курортного города, в том числе санаторно-курортные, не ремонтировались более 10 лет. В 2018 году было выявлено, что в курортном селе Сукко в Анапе сточные воды с системы канализации сбрасываются в реку Сукко, в летний сезон, когда на отдых приезжают туристы, очистные сооружения не справляются с поступающим объемом канализационных сбросов. Через суд администрацию Анапы обязали произвести реконструкцию очистных сооружений, однако это невозможно было сделать, потому что они принадлежали Минобороны.

В начале года был подписан документ об их передаче в собственность администрации Анапы, велась процедура передачи. По оценке экспертов, очистные сооружения находятся в изношенном состоянии, нуждаются в незамедлительном капитальном ремонте и дальнейшей модернизации. Администрация Анапы планирует заняться проведением капитального ремонта и модернизировать их.