Второй экотехнопарк создадут в Мурманской области за 750 млн рублей

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Компания "Управление отходами" построит второй в Мурманской области экотехнопарк, который завершит создание в регионе новой системы обращения с отходами. Как сообщили в среду ТАСС в мурманском филиале компании, ожидаемый срок реализации проекта составит около трех лет, сумма инвестиций превысит 750 млн рублей.

"Все этапы проектирования и строительства экотехнопарка в южной части Мурманской области могут занять около трех лет, вместе с ранее созданным экотехнопарком на севере региона они полностью обеспечат потребности области. Инвестиции составят 754 млн рублей", - сказали в компании.

Новый экотехнопарк будет включать мусоросортировочный комплекс в районе города Мончегорска и три мусороперегрузочные станции в городах Апатиты, Полярные Зори и Ковдор. По трем объектам сейчас уже выбраны земельные участки. Для реализации проекта между компанией "Управление отходами" и властями региона будет подписано концессионное соглашение.

Также в планах строительство в Мурманской области установки по производству топлива из твердых коммунальных отходов (ТКО). Помимо утилизации мусора это позволит частично решить проблему зависимости региона от мазута и высоких расходов на производство тепла.

Ранее в северной части региона уже была создана современная система обращения с ТКО. Она включает в себя полигон ТКО мощностью 250 тыс. тонн в год, мусоросортировочный комплекс и две мусороперегрузочные станции, расположенные на обоих берегах Кольского залива. Общий объем инвестиций в проект составляет почти 1,8 млрд рублей.

На сегодняшний день Мурманская область - единственный регион в Арктической зоне РФ, где созданы подобные мощности по обращению с ТКО, сообщили в компании.