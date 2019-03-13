Чавушоглу признался, что не только говорит на русском, но и обменивается шутками с Путиным

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в Средиземноморском университете в Анталье в среду, что его знания русского языка достаточно не только для разговора, но и для того, чтобы обмениваться шутками с президентом России Владимиром Путиным.

"Я стараюсь изучать иностранные языки, как только предоставляется такая возможность. Я довел до среднего уровня знание русского языка и сейчас даже могу обмениваться шутками с Путиным", - приводит его слова телеканал T24.

Чавушоглу занимает пост министра иностранных дел Турции с ноября 2015 года, владеет также английским, немецким и японским языками.

Чавушоглу и Путин встречались, в том числе на саммите Россия - Турция - Иран, посвященном сирийскому урегулированию, который прошел 14 февраля в Сочи. Глава МИД Турции сопровождал на встрече турецкого лидера Тайипа Эрдогана.