В третьем конкурсе "Лидеры России" могут применить искусственный интеллект

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" довольны результатами тестирования искусственного интеллекта, которое применялось в ходе оценки участников, и планируют применять эти технологии в будущем. Об этом рассказал журналистам в среду руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Пока мы использовали искусственный интеллект только на этапе проверки видеоинтервью. Мы сравнили результаты, которые нам выдал компьютер, с оценками экспертов. Корреляция очень высокая", - сказал Комиссаров.

"Поэтому, возможно, в следующем году мы рискнем и будем использовать только этот метод, потому что он, конечно, позволяет проводить оценку быстрее и, возможно, даже качественнее", - добавил он. По его словам, в финале конкурса технология искусственного интеллекта пока не используется. "Но мы будем к этому стремиться, я уверен, что за этим будущее", - отметил Комиссаров, добавив, что оценку финалистов будут проводить "около 50 экспертов".

Говоря о перспективных технологиях, Комиссаров также рассказал о возможности использования в конкурсе блокчейна. "Пытаться просто использовать блокчейн как модную технологию для наших условий - я таких задач пока не вижу. Может быть, через несколько лет мы сможем как-то ее внедрить, но, скорее всего, не в сам конкурс, а в отслеживание дальнейшей судьбы участников [конкурса]", - добавил Комиссаров.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

"Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.