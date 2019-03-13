Филиалы музея обороны Ленинграда создадут на работавших в блокаду предприятиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Санкт- Петербурга планируют создать филиалы Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда на всех предприятиях города, работавших в годы блокады. Об этом сообщил в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения хлебозавода "Каравай", в котором будет создан первый такой музей.

Он уточнил, что первым создаст свою экспозицию петербургский хлебозавод "Каравай". "А потом со всеми предприятиями, которые работали в годы блокады, будут подписаны соглашения - не зависимо от форм собственности - о том, чтобы они тоже открывали свои музеи по мере возможностей, и они входили бы по соглашению как филиалы в наш большой музей на Соляном переулке", - рассказал Беглов.

"Мы занимаемся реставрацией Музея обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке, и к сентябрю мы его запустим обязательно. Мы его делаем головным музеем, а вот такие небольшие музеи, которые должны открываться на предприятиях, работавших во время блокады - их нужно поддержать методически, помочь организовать", - сказал Беглов.

Он сообщил, что эта идея обсуждалась с ветеранами и получила их одобрение. В Санкт-Петербурге сейчас действуют около 30 предприятий, которые не прекращали работу в годы блокады.

Хлебозавод на Херсонской улице в центре Петербурга создавался в 1920-е годы и был одним из основных производителей хлеба в годы блокады. Сейчас группа компаний "Каравай" объединяет пять предприятий, которые выпускают более 250 наименований продукции. В память о хлебопеках, работавших в годы блокады, на фасаде здания хлебозавода планируется установить мемориальную доску.

Память о подвиге ленинградцев

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность размещения филиала Музея обороны и блокады Ленинграда в Доме Радио на Итальянской улице, где с начала 1930-х годов располагалось Ленинградское радио, не прерывавшее вещание в дни блокады и поднимавшее боевой дух жителей и защитников города.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее жители города передавали из своих семейных архивов. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. артефактов.

В январе было объявлено, что на создание новой расширенной экспозиции музея в зданиях Соляного городка распоряжением президента России в 2019 году выделено 150 млн рублей.