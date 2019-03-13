Хельсинки подарит государству участок земли в честь столетия института президентства

ХЕЛЬСИНКИ, 13 марта. /ТАСС Нина Бурмистрова/. Власти Хельсинки планируют подарить финскому государству участок земли в честь столетия института президентства, которое отмечается в 2019 году. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Подарок должен будет получить действующий президент Саули Ниинистё. Речь идет об участке, находящемся в районе Мейлахти недалеко от столичной резиденции главы государства - Мянтюниеми. Его общая площадь вместе с прилегающим водоемом составляет 2,7 га, на нем расположены три здания, которые в настоящее время пустуют. Одно из строений - вилла, возведенная в 1880-х годах, два других - сарай для лодок и еще одно более новое жилое здание.

Виллу планируется сохранить, если ее состояние окажется достаточно хорошим. В этом случае ее разберут и перенесут в другое место в Мейлахти.

Helsingin Sanomat отмечает, что в связи с близостью к президентской резиденции, вокруг которой действуют особые меры безопасности, найти применение для участка было сложно. Поэтому город решил обратиться в канцелярию Ниинистё. Сведениями о возможном дальнейшем использовании участка газета пока не располагает.

В мэрии рассчитывают, что официальное решение о дарении будет принято в течение юбилейного 2019 года. В перспективе участок может быть присоединен к территории Мянтюниеми, площадь которой составляет 3 га.

Финляндия обрела независимость в 1917 году, а должность президента в стране учредили в 1919-м. Первым этот пост в 1919-1925 годах занимал Каарло Юхо Стольберг.