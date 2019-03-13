Генпрокурор России поручил проверить данные о двойной плате за вывоз отходов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию в интернете о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере", - сообщил Куренной.

По его словам, в ходе проверок "будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами".