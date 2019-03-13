Рособрнадзор считает, что ЕГЭ исключает коррупционные схемы при поступлении

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Система образования в России и Единый государственный экзамен исключают возможный блат и коррупцию при поступлении в вузы. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора, комментируя коррупционный скандал с поступлением в престижные вузы США.

Ранее во вторник прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг сообщил, что порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. В число арестованных попали 33 родителя, один инспектор вуза, курировавший вступительные экзамены, девять тренеров по различным видам спорта, успехи в которых учитываются при зачислении в престижный университет.

"Российская система образования сейчас надежно защищена от подобных скандальных историй. Система ЕГЭ исключила блат и коррупцию при поступлении в вузы, предоставив возможность любому российскому выпускнику, независимо от того, где он учится, проживает и каков достаток его родителей, поступать в лучшие вузы страны, получать достойное образование и строить свое будущее. Процедура сдачи ЕГЭ выпускниками, находящимися на лечении, также строго контролируется, несмотря на то, что таким ребятам могут создаваться особые условия по медицинским показаниям", - отмечается в комментарии.

Что касается спортивных и иных особых успехов, то они не имеют определяющего веса при зачислении абитуриента в вуз, хотя и могут добавить несколько баллов к баллам ЕГЭ, отметили в ведомстве.

"Примером тому может являться изменение правил выдачи медалей "За особые успехи в учении", которое стало следствием выявленных Рособрнадзором случаев их несправедливого вручения некоторым выпускникам", - цитирует пресс-служба руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.