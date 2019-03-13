Коллегия по жалобам на прессу не нашла в шутке Познера о китайцах признаков расизма

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала шутку журналиста Владимира Познера о китайцах в одной из серий документального сериала "Самые. Самые. Самые" неудачной, при этом не нашла в ней признаков расизма или неприязни к каким-либо этносам. Об этом говорится в решении коллегии, опубликованном в среду на сайте организации.

Ранее коллегия рассмотрела жалобу телезрительницы Туяны Басановой, которая отметила, что высказывание оскорбляет представителей других национальностей, а такие шутки не должны появляться на федеральном канале. Познер в свою очередь принес публичные извинения. Басанова согласилась с тем, что конфликт исчерпан.

"По мнению Общественной коллегии, в словах тележурналиста Владимира Владимировича Познера в спорном видеофрагменте действительно обнаруживается неудачная, неуклюжая шутка, но в них нет ни интенции насмешки, неприязни по отношению к представителям каких-либо этносов, ни, тем более, признаков расистского высказывания, - говорится в документе. - Оспоренные слова определенно не нацелены на то, чтобы нанести представителям какого-либо народа обиду или оскорбление".

"Самые. Самые. Самые" - документальный сериал Владимира Познера и Ивана Урганта о Скандинавии и Финляндии, который демонстрировался на Первом канале.

Общественная коллегия по жалобам на прессу - некорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики. Сопредседателями коллегии являются глава Совета по правам человека Михаил Федотов, член Совета Федерации Владимир Лукин и эксперт по медиаэтике Юрий Казаков.