В Мурманской области более 500 семей получили компенсации для перехода на цифровое ТВ

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области предоставили компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевещания более 500 семьям региона. Об этом сообщил журналистам председатель регионального комитета по развитию информационных технологий и связи Тимур Лапин.

"Более 500 семей получили компенсации в рамках соцпомощи", - сказал глава комитета.

Компенсацию предоставляют малоимущим семьям и ряду других категорий нуждающихся граждан из регионального бюджета. Она предполагает возмещение средств, потраченных на приобретение приставки для приема цифрового сигнала. "Власти компенсируют покупку бюджетных приставок стоимостью до 1,5-2 тыс. рублей", - сказал Лапин.

Кроме того, организована работа волонтеров, которые помогают произвести подключение приставки и провести другие необходимые действия.

Как ранее сообщали власти Мурманска, компенсацию на покупку ТВ-приставок получили 68 горожан, критерием получения помощи является доход не выше 2,5-кратной величины прожиточного минимума. На сегодняшний день принято уже 68 заявлений.

Сейчас территория Мурманской области практически полностью охвачена цифровым сигналом ТВ. В декабре прошлого года в гарнизоне подводников Северного флота Видяево состоялся пуск в эксплуатацию завершающей в проекте на территории РФ ретрансляционной вышки, что стало финальной частью программы перехода страны на цифровое ТВ. Всего в РФ установлено 5040 таких вышек, на них работают 10080 передатчиков, это самый большой проект эфирного цифрового телевидения в мире.