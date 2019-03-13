Общественные приемные главы Калмыкии открылись в республике

ТАСС, 13 марта. Приемные главы Калмыкии, которые позволят усилить общественный контроль за деятельностью госучреждений, а также повысить эффективность работы с населением, начали работать в среду в республике, сообщила ТАСС председатель Общественной палаты Калмыкии Бальджир Барыкова.

18 января глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ о создании общественных приемных в республике. По его словам, они помогут руководству региона "практически моментально реагировать на все проблемы, которые возникают в республике и заботят население". Сообщалось, что приемные будут созданы совместно с региональным отделением ОНФ и Общественной палатой Калмыкии.

"Сегодня в Элисте заработали шесть общественных приемных главы, они расположены для удобства граждан практически во всех частях города. Также приемные открыты в каждом районном центре и в некоторых крупных населенных пунктах. В дальнейшем планируем охватить все крупные населенные пункты республики", - сказала Барыкова.

По ее словам, прием граждан в приемных ведут представители общественных организаций и волонтеры. При этом каждый руководитель общественной приемной имеет возможность напрямую контактировать с нужным профильным министерством и конкретными должностными лицами. Барыкова отметила, что за четыре часа работы в среду в приемные поступило около 40 обращений, которые касались, в частности, земельных вопросов, темы ЖКХ и получения льготного жилья.

"Одна из основных целей общественных приемных - повысить эффективность работы с населением, это своего рода канал связи с нашими гражданами для быстрого реагирования на их проблемы и вопросы. Кроме того, мы ждем от нашего населения и различных предложений по решению тех или иных проблем. Все данные, детальные отчеты после обращения граждан будут поступать непосредственно и главе Калмыкии Алексею Орлову", - добавила Барыкова.

По информации пресс-службы, в регионе для взаимодействия с населением ежегодно проводятся прямые линии с главой Калмыкии, пресс-конференции, также организуются встречи с жителями в районах и в Элисте.