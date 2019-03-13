СМИ: в Италии детей без прививок перестали пускать в школы и детские сады

ТАСС, 13 марта. Итальянских детей, у которых отсутствует справка об обязательных прививках, перестали пускать в школы и детские сады. Как сообщает газета Corriere della Sera, по всей стране таких насчитывается чуть более 2,5 тыс.

По данным издания, наибольшее число непривитых или не предоставивших соответствующий сертификат детей проживает в северных областях Лигурия и Эмилия-Романья. Закон об обязательной вакцинации был одобрен национальным парламентом в июле 2017 года. Он предусматривал временную отсрочку для родителей, чтобы они смогли сделать своим детям необходимые прививки. В понедельник, 11 марта, истекал срок подачи соответствующих сертификатов, без которых администрации учебных заведений, включая частные, не могут допустить детей до занятий.

Поводом для введения такой меры послужил отказ родителей от вакцинации своих детей, что, в частности, привело к катастрофическому росту числа заболеваний корью (до 230%). Несколько случаев обернулись летальным исходом.

Обязательных прививок, справку о которых нужно подавать при поступлении ребенка в школу, в общей сложности 10, среди них - против краснухи, кори, ветрянки, гепатита В, дифтерии. При этом в категорию бесплатных перешли прививки от менингококковых инфекций, которые вызывают менингит типа B и C.

Как указывают специалисты, распространению болезней способствует увеличение миграционного потока, в том числе из Африки. За отказ от вакцинации вводятся штрафы до €500. Вакцинация в стране уже была обязательной, но это правило отменили почти 20 лет назад.

Министр здравоохранения Джулия Грилло, представляющая "Движение "5 звезд", уже заявила, что этот закон будет модифицирован, а число обязательных прививок сведен до минимума. "Пятизвездные" и их основатель и идейный вдохновитель Беппе Грилло одно время разделяли популярную антинаучную теорию о вредности прививок. Затем Грилло изменил свое мнение, подписав манифест с учеными в поддержку вакцинации. Однако многие политики, в том числе из правящих партий "Движение "5 звезд" и "Лига", выступают против принудительных мер.