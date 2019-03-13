"Единая Россия" выявила злоупотребления операторов при начислениях за вывоз мусора

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" в рамках партпроекта "Чистая страна" зафиксировала новый тип некорректных начислений за вывоз мусора, который приводит к переплате за эту услугу, злоупотребления впервые были выявлены со стороны региональных операторов, сообщили в среду в пресс-службе партии.

"К нам стали поступать сигналы о том, что в ряде регионов в платежках за февраль стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами выросла и иногда в несколько раз превышает цифру, которая была в январе. То есть изменения идут уже в рамках этого года: и в январе, и в феврале уже была отдельная строка за утилизацию мусора. <…> Если в начале 2019 года нарушения выявлялись в действиях управляющих компаний, то сейчас речь идет о злоупотреблениях со стороны региональных операторов", - приводятся в сообщении слова координатора проекта, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Он добавил, что тарифы и нормативы накопления отходов устанавливались заранее и не должны были пересматриваться регионами. Однако в итоге в некоторых субъектах плата за вывоз коммунального мусора выросла в три раза в феврале по сравнению с январем. В сообщении не перечисляются субъекты, где была обнаружена эта проблема. Координатор проекта пообещал, что по всем фактам будут направлены обращения в Генпрокуратуру и ФАС.

"Раз меняется платеж, значит, где-то имеет место манипуляция: либо с нормативами накопления отходов (их можно скорректировать, например, в сторону повышения), либо просто выставили платеж на другую сумму, ничем не объясняя. И это вопрос уже не Федеральной антимонопольной службы, а прокуратуры", - отметил Бурматов.

Проблемы с платежками за мусор

Ранее Бурматов сообщал, что примерно в 30 регионах РФ после старта реформы мусорной отрасли была зафиксирована проблема некорректного начисления стоимости услуг по вывозу отходов: строку вынесли отдельно, но общедомовой платеж при этом не подешевел или плата оказалась чрезмерно завышенной из-за недостоверных нормативов накопления мусора и завышенных тарифов. Информация о нарушениях, по словам Бурматова, была передана в Генпрокуратуру РФ. Подобные факты были выявлены, в частности, в Тульской, Кировской, Иркутской и Белгородской областях, а также в Башкортостане, Севастополе, Алтайском крае и Кабардино-Балкарии.

Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов и волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой и снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. В его рамках проводятся мониторинги соблюдения требований экологического законодательства и хода реализации национального проекта "Экология".