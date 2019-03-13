Отдаленные села Мурманской области перейдут на спутниковое цифровое ТВ

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Отдаленные населенные пункты Мурманской области, в которых в силу географического положения не доступен сигнал цифрового ТВ от построенной в регионе сети передающих вышек, будут обеспечены для просмотра телеканалов спутниковой связью. Об этом сообщил в среду журналистам председатель регионального комитета по развитию информационных технологий и связи Тимур Лапин.

"Около десятка отдаленных сел не могут принимать сигнал от вышек, поэтому была достигнута договоренность с федеральными властями обеспечить эти села спутниковым сигналом", - сказал глава комитета.

Речь идет в первую очередь о малонаселенных селах Терского берега Белого моря - Тетрино, Чаваньга, Чапома и других. Раньше в них не было и аналогового телевидения, поэтому обеспечить цифровое вещание через вышки невозможно. Теперь каждое домохозяйство с помощью спутниковой антенны сможет принимать два мультиплекса. Само вещание будет для жителей бесплатным.

Еще несколько отдаленных сел, в частности, оленеводческие населенные пункты Ловозерского района, имеют доступ к интернету, через который и транслируется телевидение.

Переход на цифровое вещание в Мурманской области намечен на 3 июня, как и в большинстве других субъектов РФ.