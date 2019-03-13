Суд оштрафовал главу округа Таганский в Москве за митинг против реформы обращения отходов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы назначил административный штраф в 20 тысяч рублей главе муниципального округа Таганский Илье Свиридову ("Справедливая Россия"), признав его виновным в организации несанкционированного экологического митинга против реформы обращения отходов в центре столицы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Таганский районный суд признал Свиридова виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") и назначил ему административный штраф в размере 20 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Защита намерена обжаловать административный штраф.

Нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Как следует из материалов об административном правонарушении, Свиридов организовал несанкционированное публичное мероприятие в форме митинга с участием 500 человек, которое прошло 3 февраля на территории Таганского района Москвы у здания префектуры Центрального административного округа. Свиридов вину не признал.